Нефтедобывающая компания из Перми сократила прибыль по итогам 2025 года Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Пермское ООО «Сиаль», работающее в сфере добычи нефти, представило финансовые результаты за 2025 год. Согласно данным данным "Business Class" компания завершила год со снижением основных финансовых показателей.

Выручка предприятия уменьшилась на 28 % и составила 3,675 млрд рублей. При этом расходы сократились на 22 %, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить прежний уровень прибыли. Чистая прибыль компании за год снизилась сразу на 66 % — с 704,4 млн рублей в 2024 году до 238,4 млн рублей в 2025-м.

Одновременно выросли обязательства предприятия. Долгосрочная задолженность увеличилась на 12 % и достигла 347,5 млн рублей, а краткосрочная — на 18 %, составив 1,963 млрд рублей. Вместе с тем стоимость имущества компании выросла на 15 % — до 2,898 млрд рублей.

Также в отчетности отмечено улучшение ряда операционных показателей. Запасы стали оборачиваться быстрее — их оборачиваемость увеличилась на 51,7 %. Кроме того, компания ускорила сбор платежей с покупателей: оборачиваемость дебиторской задолженности выросла на 37,1 %.

ООО «Сиаль» зарегистрировано в Перми в 2004 году. Последние десять лет компанией руководит Марат Тазиев, который также является соучредителем ООО «Чусовнефть» и возглавляет несколько других организаций.

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