МЧС предупреждает жителей Прикамья о ливнях и тумане 29 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прикамье в ближайшие сутки, 29 июня, ждет прохождение неблагоприятных метеорологических явлений. МЧС рекомендует жителям региона рекомендуют соблюдать внимательность и осторожность.

Согласно прогнозу Пермского ЦГМС, ночью ожидается умеренный, местами сильный и очень сильный дождь, сильный ливень, местами туман. Днем пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ночная температура воздуха окажется в пределах +8…+13 градусов, днем – от +16 до +21 градуса.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП. Необходимо избегать нахождение рядом с линиями электропередач.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам требуется особая осторожность при ходьбе, переходе проезжей части.

В период грозы требуется воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями.

Телефон вызова экстренных служб – «112».

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