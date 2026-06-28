В Перми назвали главного бытового пожирателя электроэнергии

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермэнергосбыт назвал главного пожирателя электроэнергии в квартирах пермяков. компания привела пример с детальным расчетом.

Горожанам стоит обратить внимание на обыкновенный электрочайник. Этот прибор прочно вошел в каждую семью. Энергетики посчитали, сколько он «мотает» электричества.

Для расчетов взяли электрочайник со средним значением мощности 1 750 Вт. Эксперимент позволит узнать затраты при нагревании воды до кипения шесть раз в день по четыре минуты.

Для этого понадобятся утвержденные в 2026 году тарифы на электрическую энергию для населения:

1750 Вт/60 минут = 29,2 Вт (расход за минуту)

29,2 Вт х 4 минуты/1000 = 0,1168 кВт⋅ч (расход на 1 кипячение)

0,1168 кВт⋅ч х 6 ч = 0,7 кВт⋅ч электрочайник потребляет за день

Суммируем расходы:

0,7 кВт⋅ч x 6,28 руб. (тариф за 1 кВт⋅ч при однотарифном счетчик в квартире на территории Перми с газовой плитой, I диапазон) = 4,396 руб. в день

4,396 руб x 30 дней = 131,88 руб. в месяц

Впечатлили расходы? Энергетики дали совета.

В первом предлагается кипятить нужное количество воды. Необязательно заливать чайник до предела, чтобы выпить чашечку кофе утром. Второй оказался намного проще – для кипячения воды надо использовать газовую плиту и поменять электрочайник на обычный.

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