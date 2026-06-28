В Перми суд отправил под домашний арест бывшего начальника отделения ГУФССП

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Свердловский районный суд Перми рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего начальника отделения по Кировскому району краевого ГУФССП России. Старшего судебного пристава обвинили в превышении должностных полномочий.

Бывшую сотрудницу ведомства уличили в улучшении собственных служебных показателей и показателей возглавляемого ею структурного подразделения. Обвиняемая предоставила третьему лицу рабочее место, оборудованное служебным компьютером с доступом к программным комплексам. Также она передала свою электронно-цифровую подпись и доступ к личной учетной записи для совершения от ее имени исполнительных действий.

Заслушав материалы уголовного дела, суд не нашел достаточных оснований для заключения обвиняемой под стражу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 августа 2026 года.

Ранее Свердловский районный суд Перми рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам краевого следственного управления СК РФ в отношении бывшей начальницы отдела исполнительного производства ГУФССП России по Пермскому краю.

В начале декабря 2022 года она дала распоряжение подчиненным искусственно рассчитать «интенсивность окончания исполнительных производств» и массово закрывать исполнительные производства без их реального исполнения.

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