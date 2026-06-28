Пермская «Звезда-2005» не выигрывает седьмой матч подряд

Фото: ЖФК «Динамо» Москва | w.fcdynamo.ru

Пермская «Звезда-2005» проводит очередной сезон без былого сияния. Самый титулованный действующий клуб России вновь задолго до завершения чемпионата страны по футболу среди женщин выбыл из борьбы за медали.

Футболистки из Перми не могут выиграть уже семь матчей подряд. Последний раз они праздновали победу два месяца назад 25 апреля на своем поле над казанским «Рубином». В затяжном пике «Звезда-2005» проиграла в Перми московским «Локомотиву» и «Спартаку», в Самаре – «Крыльям Советов», в Москве – ЦСКА.

Еще три матча «звездочки» свели к ничейному результату: в Перми – с красноярским «Енисеем» и «Рязанью-ВДВ», а также недавний в Москве минувшей субботой – против «Динамо». Столичные и пермские футболистки обошлись без забитых мячей – 0:0.

Середину экватора чемпионата России «Звезда-2005» перейдет в Перми 11 июля. В этот день идущие на восьмом месте пермячки примут десятую команду текущего розыгрыша «Краснодар».

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