Под Пермью ликвидируют свалку размером в 40 футбольных полей

Кадр из видео Администрации Пермского муниципального округа

Администрация пермского округа сообщила о начале работ по ликвидации крупной несанкционированной свалки. Общая площадь загрязненного участка земли вблизи деревни Березники и поселка Мулянка составляет около 300 тыс. кв. метров. Это сопоставимо с 40 футбольными полями.

Техника уже вывезла 700 тонн отходов, осталось еще примерно 500 тонн. В управлении благоустройства округа главной сложностью выполнения работ считают не компактное расположение мусора. Выполнение работ требует точечного подхода и дополнительных временных затрат.

На огромном участке местные жители уже многие годы складируют мусор, не заботясь об окружающей среде. Власти Пермского округа настоятельно просят пользоваться только оборудованными контейнерными площадками. Это сохранит здоровье лесов, полей и водоемов рядом с их домом.

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