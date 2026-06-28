В Перми сотрудник завода 12 лет совмещал работу с созданием одной картины

Фото: Художественная галерея «Пермский период»

В Перми открыли персональную выставку художника Вячеслава Петряева. Галерея «Пермский период» представила 40 картин живописца. Уникальность автора состоит в том, что он совмещает искусство с работой на крупном заводе города.

Живописец назвал персональную выставку «Двадцать лет спустя». Ретроспектива работ покажет творческий путь становления художника в течение двух десятилетий.

Фото: Художественная галерея «Пермский период»

Новая экспозиция включила картину «Молебен Дионисия в честь изгнания поляков из Кремля в 1612 году». Мастер работал над ней 12 лет. Еще одно масштабное полотно в творчестве художника «Штурм Покчи». В давние годы Покча являлась резиденцией князя Перми Великой Михаила – героя романа Алексея Иванова «Сердце пармы».

Вячеслав Петряев родился в 1961 году. Пермяк в 25 лет без отрыва от производства поступил на вечернее отделение Пермской художественной школы №1. Свое творчество он начал с заводского пейзажа, натюрмортов и портретов. Сегодня его авторский стиль – реализм с лирическим оттенком. С 2015 года является членом Союза художников России.

Фото: Художественная галерея «Пермский период»

В 17 лет Вячеслав Петряев начал трудовой путь на заводе им. Свердлова оператором станков ЧПУ. В настоящее время трудится ведущим специалистом по оснастке механосборочного цеха «ОДК Пермские моторы». В 2007 году стал победителем Всероссийского конкурса «Рабочая честь России».

«Творчество Вячеслава Петряева отличают искренность, жизненная достоверность и уважение к традициям русской реалистической школы. Именно поэтому его работы находят живой отклик у зрителей и остаются узнаваемыми среди множества выставочных проектов – рассказали «КП-Пермь» в галерее «Пермский период».

Время работы выставки – с 26 июня по 25 июля 2026 года. (0+)

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru