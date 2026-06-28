В Перми открыли первый творческий инкубатор «ТеатриУМ»

Фото: Пермское государственное хореографическое училище

В Перми объявили о создании первого творческого инкубатора «ТеатриУм». Федеральной площадкой проекта Минкультуры России выбрали Пермское хореографическое училище.

«ТеатриУМ» вошел в государственную программу «Развитие культуры». Последовательное открытие творческих инкубаторов на базе других образовательных учреждений страны начнется с 2026 года.

Проект направлен на развитие креативной экономики страны. Творческие инкубаторы создадут полный цикл реализации творческих проектов от идеи до готового продукта. Инновационные площадки объединят театральное искусство, культурный обмен и развитие творческих индустрий.

Концепцию первого в России творческого инкубатора «ТеатриУМ» представила директор ПГХУ. По ее словам, уникальное пространство превратит смелые идеи на стыке искусства, технологий и бизнеса в реальные масштабные проекты. Проект начнет работу с поддержки и развития креативных инициатив Прикамья.

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