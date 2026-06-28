Пермяк оборудовал видеонаблюдение за производством марихуаны на даче

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Индустриальный суд Перми вынес приговор 45-летнему садоводу-любителю. Его обвинили в сбыте крупной партии конопли. Местный наркобарон высевал и круглогодично выращивал в дачном доме наркосодержащие растения.

Масштабное производство наркотических средств правоохранительные органы накрыли на территории на территории садового товарищества «Коллективный сад №3». Активный рост каннабиса в комнатных условиях пермяк поддерживал необходимую температуру воздуха, а также использовал дополнительные источники освещения и удобрял грунт.

Наркобарон предпринял серьезные меры предосторожности. Он следил за «наркофермой» в онлайн-режиме. Для этого он установил веб-камеры. В его отсутствии территорию охранял цепной пес.

Нагрянувшая полиция во время обыска обнаружила и изъяла 4 кг изготовленного наркотического вещества и части растений массой более 4,6 кг. Мешки с марихуаной находились повсюду, включая коробки на полу, ящики шкафов и даже холодильник. На подоконниках стояли многочисленные горшки с растущими и срезанными кустами конопли. Внутри помещений стоял специфический запах растений.

В судебном заседании обвиняемый пояснил, что к незаконному обороту наркотика он не имеет отношения. Семена и оборудование пермяк в дом не привозил, коноплю не выращивал, «урожай» не собирал, листья не сушил и не измельчал. Суд исследовал доказательства и нашел их достаточными для признания его вины.

Суд признал жителя Перми виновным в приготовлении к преступлению и покушение на преступление, а также в незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. По совокупности предъявленных обвинений суд ему назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

«Приговор не вступил в законную силу», – сообщила пресс-служба районного суда.

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