В аварии под Краснокамском погиб водитель «Нивы

Фото: источник "КП-Пермь"

Утром 28 июня на 1069 км трассы «Шарья - Киров - Пермь» (объездная Краснокамска) произошло смертельное ДТП. Как сообщил «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, столкнулись автомобили марок «Нива» и Volkswagen.

- Водитель «Нивы», ему чуть больше 50 лет, погиб на месте аварии, - говорит источник «КП-Пермь». - Водитель Volkswagen, ему 40 лет, получил травмы, его увезли в городскую больницу Краснокамска. На месте работали спасатели МКУ "УГЗЭП".

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