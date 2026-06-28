В Перми пассажирам сочинских рейсов рекомендуют не торопиться в аэропорт

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи 28 июня до 05:50 действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация их вводила для обеспечения безопасности полетов.

Введение ограничений стало причиной задержек вылетов и прилетов самолетов сочинского направления в аэропортах России. Авиакомпании в связи с продолжительными временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов, а также уходом некоторых рейсов на запасные аэродромы, сообщили о вынужденной корректировке расписания полетов. Часть рейсов задержали или отменили.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» на утро 28 июня, в «Большом Савино» перенесли вылеты двух авиарейсов в Сочи: FV 6130 – с 05:05 на 18:15, ДР 366 – с 05:50 на 18:25. В число задержанных также вошел вылет авиарейса FV 6296 «Пермь – Москва» – с 16:00 до 17:15.

Предварительно задержаны прилеты в Пермь авиарейсов: FV 6129 из Сочи – с 04:00 до 17:15, ДР 365 из Сочи – с 05:10до 18:25, FV 6295 из Москвы – с 15:10 до 16:25.

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