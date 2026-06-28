В Прикамье жителей Чусовского округа напугали вышедшие из леса медведи

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители сразу двух населенных пунктов 26 июня рассказали о выходе из леса медведей. Администрация Чусовского округа призывает к внимательности и осторожности при посещении лесных массивов.

Жители поселка Комарихинский увидели медвежонка в районе ул. Пермской, 1А. В поселке Кутамыш по ул. Зеленой уже прогуливался крупный бурый медведь.

Окружные власти рекомендуют принять во внимание факты появления медведей в черте населенных пунктов при посещении лесных массивов, а также ближайших территорий, граничащих с местом обнаружения животных.

«Будьте внимательны и осторожны, не оставляйте одних детей без присмотра, ни в коем случае не пытайтесь контактировать с животным. Информация об обнаружении медведей подтверждена», – предупреждают чусовлян.

Телефон экстренных служб – «112».

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru