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НовостиОбщество27 июня 2026 14:56

В Пермском крае Роспотребнадзор разрешил купание только на двух пляжах

Всего в Прикамье 23 официальных места для отдыха и купания
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Погода тоже пока купаться не манит.

Погода тоже пока купаться не манит.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю определили, что безопасно купаться можно только на двух пляжах – у санатория «Демидково» и на пляже «Верде» в деревне Малая Мостовая. Лишь в этих местах качество воды в реках и песка в прибрежной полосе соответствует санитарным правилам.

Сейчас на территории Пермского края определено 23 места, предназначенных для отдыха и купания. Специалисты Управления проводят ежемесячный лабораторный мониторинг воды и песка на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Но остальные места пока не получили санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности.