В Прикамье пройдет фестиваль археологии и исторической реконструкции

Фото: Министерство культуры Пермского края.

В Парке истории реки Чусовой 11 июля состоится фестиваль археологии и исторической реконструкции «Железный город» (0+), посвященный металлургическому прошлому и настоящему этой территории. Археологи считают, что первые металлурги появились на берегах Чусовой еще в эпоху Средневековья.

На фестивале кузнецы продемонстрируют свое мастерство. Также в программе - увлекательные мастер-классы по набойке на ткани, художественной керамике и чеканке. На площадке «Наука» можно будет проследить за интересными экспериментами, а в тире - проверить свою меткость. Юных гостей будет развлекать детский театр «Чуды».

Атмосферу древней Руси создаст музыка в жанре русского фольклора. Завершит праздник яркое огненное шоу.

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 17:00. Вход свободный!