Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды27 июня 2026 14:09

В Прикамье пройдет фестиваль археологии и исторической реконструкции

Местом проведения фестиваля «Железный город» станет Парк истории реки Чусовой
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Министерство культуры Пермского края.

Фото: Министерство культуры Пермского края.

В Парке истории реки Чусовой 11 июля состоится фестиваль археологии и исторической реконструкции «Железный город» (0+), посвященный металлургическому прошлому и настоящему этой территории. Археологи считают, что первые металлурги появились на берегах Чусовой еще в эпоху Средневековья.

На фестивале кузнецы продемонстрируют свое мастерство. Также в программе - увлекательные мастер-классы по набойке на ткани, художественной керамике и чеканке. На площадке «Наука» можно будет проследить за интересными экспериментами, а в тире - проверить свою меткость. Юных гостей будет развлекать детский театр «Чуды».

Атмосферу древней Руси создаст музыка в жанре русского фольклора. Завершит праздник яркое огненное шоу.

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 17:00. Вход свободный!