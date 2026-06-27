В Перми из-за дождя отменили чемпионат Пермского края по баскетболу

Фото: Минспорта Пермского края

В эти выходные в Перми должны были одновременно состояться 5 баскетбольных турниров: чемпионат и первенство Пермского края по баскетболу 3х3, чемпионат Перми, турнир по уличному баскетболу среди семейных команд, а также соревнования среди участников боевых действий.

Центральным событием должен был стать Суперфинал турнира по баскетболу 3х3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа.

Местом проведения всех турниров предполагался стадион «Юность». Но погода внесла свои коррективы в спортивные планы. Из-за сильного дождя Минспорта отменило соревнования в рамках «Пермь Баскет».

- Игры чемпионата и первенства Перми и Пермского края по баскетболу 3х3 будут проведены в другие сроки, о них будет сообщено дополнительно, - сообщили в министерстве. - Матчи в рамках Суперфинала ПФО по баскетболу 3х3 перенесены в зал спортивного комплекса «Юность».