Пермская галерея вошла в число лучших нестоличных музеев

В Пермской галерее одна из лучших в стране коллекций. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермская галерея вошла сразу в два престижных рейтинга: «Семь лучших художественных музеев вне Москвы и Петербурга» и «Десять новых музеев России, которые стоит посетить».

- Это признание не только нашей галереи, но и той огромной работы, которая стояла за переездом в новое здание, сохранением коллекции и созданием пространства, где искусство говорит с каждым, - говорят сотрудники галереи.

Составил рейтинги проект «Окно в Россию», который рассказывает о нашей стране на нескольких иностранных языках и помогает изучать русский язык.

- Помимо изобразительного искусства (полотен братьев Верещагиных, Василия Сурикова, Архипа Куинджи и других великих художников), здесь большое собрание прикладного искусства из Азии и античной керамики. Кроме того, здесь хранится уникальная коллекция северной деревянной скульптуры, - так оценили Пермскую галерею составители рейтинга.

Кроме Пермской галереи в число лучших нестоличных музеев вошли также Нижегородский государственный художественный музей,Серпуховский историко-художественный музей,Тверская областная картинная галерея, Самарский областной художественный музей и другие музеи.