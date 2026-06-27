Из украинского плена освободили двух контрактников из Прикамья

Фото: Минобороны РФ

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными по формуле «160 на 160».

- Среди тех, кто возвращается домой, - двое наших земляков, это контрактники из Пермского округа и города Чайковского, - сообщил Игорь Сапко, уполномоченный по правам человека в Пермском крае.

Омбудсмен рассказал, что один из бойцов ушел на СВО в ноябре 2024 года. А в сентябре прошлого года перестал выходить на связь. Позже его родные получили видеозапись, подтверждающую, что тот находится в плену.

Второй был признан без вести пропавшим в январе этого года.

- Нашим землякам будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Их доставят из Белорусии в Россию самолетом для лечения, восстановления и реабилитации, - рассказал Игорь Сапко.

Ранее, в начале июня, из плена был освобожден контрактник из Перми. Он в январе 2024 года попал атаку БПЛА на Покровском направлении и был тяжело ранен в обе ноги. Боец был освобожден в рамках обмена «185 на 185».