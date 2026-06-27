46 пермских детей досрочно вывезли из «Артека»

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В Крыму с 22 июня и по 1 сентября были закрыты все детские оздоровительные лагеря, в том числе знаменитый «Артек». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что данные меры вводятся с целью обеспечения общественной безопасности. В связи с этим всех детей из разных регионов страны вывезли из Крыма.

По данным министерства образования Пермского края, в «Артеке» в июньскую смену отдыхали 46 ребят из Прикамья.

- Пермский край одним из первых регионов централизованно вывез детей из Крыма. Вечером 22 июня 35 из них уехали на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на Черноморском побережье Краснодарского края, семеро вернулись домой, в Пермь. Еще четверо детей выехали из «Артека» 26 июня, - сообщили в краевом министерстве образования.