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В субботу, 27 июня, в Перми вновь откроется «Музыкальный квартал». (0+) В этот раз проект будет посвящен Дню молодежи. События «Музыкального квартала» традиционно развернутся на улице Пермской, в квартале между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской. Поэтому весь день с 8 утра до 23 часов движение на этом участке улицы будет закрыто.

Будем надеяться, что погода не помешает празднику, и на пешеходной части улицы состоятся выступления пермских джазовых, электронных, народных и классических музыкантов. Концерты пройдут с 15до 21 часа. В это же время в «Музыкальном квартале» будет работать ярмарка изделий от пермских ремесленников.

В 15.30, 17.00, 18.30 состоятся бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру Перми.