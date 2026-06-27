В Кудымкаре ребёнок получил компенсацию после нападения собаки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кудымкаре судебные приставы помогли взыскать компенсацию морального вреда в пользу ребёнка, пострадавшего от нападения собаки.

Происшествие случилось, когда мальчик катался на велосипеде. На него напала собака, которая находилась на свободном выгуле. Ребёнка доставили в больницу, где врачи диагностировали укушенные раны голени. После оказания первой помощи он продолжил лечение у хирурга и прошёл курс вакцинации против бешенства.

Как отмечается, нападение отразилось не только на здоровье ребёнка, но и на его эмоциональном состоянии. После случившегося мальчик стал бояться выходить на улицу, испытывал тревогу и раздражительность. В связи с этим в суд был подан иск о взыскании компенсации морального вреда.

Во время судебного разбирательства хозяйка животного отрицала свою вину, утверждая, что её собаки были на привязи. Однако суд учёл, что ранее женщину уже привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания животных, повлёкшее причинение вреда здоровью человека.

Суд обязал владелицу собаки выплатить пострадавшему ребёнку 100 тысяч рублей. После того как исполнительный документ поступил судебным приставам, женщину уведомили о необходимости добровольно исполнить решение суда. Однако в установленный срок она этого не сделала, поэтому ей дополнительно начислили исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей.

Добиться выплаты удалось после применения мер принудительного исполнения. Судебные приставы ограничили должнице выезд за пределы России, запретили регистрационные действия с принадлежащей ей недвижимостью, а также обратили взыскание на её доходы и денежные средства на банковских счетах.

В результате компенсация была полностью перечислена ребёнку, после чего исполнительное производство завершили.

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