В Перми прошла церемония выпуска суворовцев

Фото: пресс-служба краевого правительства

26 июня на Соборной площади Перми состоялся торжественный выпуск воспитанников Пермского суворовского военного училища. В 2026 году учебное заведение окончили 58 суворовцев. Выпускникам вручили аттестаты, нагрудные знаки, а лучших по итогам учебы отметили медалями «За особые успехи в учении».

Поздравить выпускников пришли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, представители командования Ракетных войск стратегического назначения, краевых и городских властей, руководство училища, преподаватели, родители и родственники.

Обращаясь к суворовцам, глава региона подчеркнул, что годы обучения помогли им стать более ответственными, научили дружбе, дисциплине и любви к Родине. Он пожелал выпускникам успешно поступить в высшие учебные заведения, добиться поставленных целей и всегда помнить о своей малой родине.

Также Дмитрий Махонин выразил благодарность педагогам, командирам, наставникам и родителям за воспитание будущих защитников страны.

Заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Листопадный отметил высокий уровень подготовки выпускников. По его словам, знания, полученные в училище, станут надежной основой для дальнейшего обучения и службы. Он напомнил, что восемь суворовцев были удостоены золотых медалей за отличную учебу.

Начальник училища генерал-майор Николай Братухин рассказал, что воспитанники изучают не только общеобразовательные предметы, но и современные направления, включая беспилотные технологии, робототехнику и компьютерные игры, способствующие развитию логического мышления и навыков быстрого принятия решений. Это позволяет выпускникам успешно продолжить образование в высших военных учебных заведениях.

По итогам выпуска 14 суворовцев получили золотые и серебряные медали: восемь — золотые, шесть — серебряные. Еще десять выпускников набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Средний результат экзаменов оказался выше средних показателей по Пермскому краю и России.

Сегодня в Пермском суворовском военном училище обучаются 497 воспитанников из 29 регионов страны. Первый выпуск здесь состоялся в 2020 году. За это время училище подготовило 440 выпускников, из которых 68 были награждены золотыми и серебряными медалями.

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