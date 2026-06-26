В центре Перми продолжается строительство новой школы на 1050 учеников

Фото: скриншот из видео Минстроя Прикамья

В Ленинском районе Перми продолжается строительство современной школы, рассчитанной на 1050 мест. Новое образовательное учреждение возводят на улице Пушкина, напротив Центрального рынка.

Общая площадь здания превысит 16 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день строители завершили устройство свайного поля и продолжают возведение каркаса. Также ведется монтаж конструкций и укладка плит перекрытия первого этажа.

Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в 2027 году.

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