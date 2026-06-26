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НовостиОбщество26 июня 2026 16:31

На студентку из Чайковского завели дело за передачу банковской карты мошенникам

В настоящее время по данному факту проводится расследование
Дарья ЩЕРБИНИНА
На студентку из Чайковского завели дело за передачу банковской карты мошенникам

На студентку из Чайковского завели дело за передачу банковской карты мошенникам

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Чайковского. Первокурсницу подозревают в незаконном обороте средств платежей.

По версии следствия, в конце 2025 года — начале 2026 года девушка оформила банковский счет и получила дебетовую карту. Позже она передала карту неизвестному человеку вместе с данными для входа в личный кабинет и проведения операций.

За это студентке пообещали вознаграждение в размере 7 тысяч рублей, однако фактически она получила только 1 тысячу рублей.

Как установили правоохранители, уже в день передачи карту использовали при совершении мошенничества. В Вологодской области злоумышленники похитили у местного жителя 90 тысяч рублей, после чего часть украденных средств была переведена на счет, оформленный на девушку из Чайковского.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

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