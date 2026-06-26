Как в Перми прошёл Дягилевский фестиваль

Фото: пресс-служба Минкульта Пермского края

С 11 по 20 июня в Пермь состоялся Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса. Программа этого года была насыщенной и охватила разные жанры: от современного танца и хоровых концертов до симфонической музыки, перформансов, этнических проектов и экспериментальных спектаклей.

Организатором выступил Дягилевский фонд, а генеральным партнёром — Сбер.

Представители компании подчеркнули, что участие в фестивале помогает развивать современную культуру, поддерживать диалог между поколениями и делать искусство доступнее. Часть событий транслировалась онлайн в Okko, также был подготовлен фестивальный плейлист в сервисе «Звук». Эксперты Сбера участвовали в образовательных встречах и делились профессиональным опытом.

В 2026 году фестиваль собрал более 480 участников и прошёл сразу на 14 площадках города. По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, программа стала более плотной и разнообразной, а уровень постановок заметно вырос. Особо отмечались сочетание балета, музыки и современного искусства, а также баланс между классикой и экспериментом. Фестиваль также укрепил статус Перми как одного из культурных центров страны.

Отдельной частью программы стал фестивальный клуб, который разместился в новой художественной галерее. Там проходили лекции, встречи и мастер-классы для детей. Куратором направления стала музыковед Ляля Кандаурова. Всего в клубе прошло 49 бесплатных мероприятий.

Образовательная программа собрала 44 молодых певца из пяти стран и педагогов из разных регионов России. Занятия проходили в Дом Дягилева. Также 29 преподавателей из 11 городов прошли отдельный курс повышения квалификации. Впервые молодежный хор выступил на площадке кампуса Школа 21.

Новым форматом фестиваля стала резиденция «Остров», которая работала в музее-заповеднике Хохловка. Молодые художники разных направлений создавали проекты, работая со звуком и пространством. Итоговые работы были представлены на заключительном концерте 20 июня.

Завершился фестиваль в пространстве Завод Шпагина. Там прошла церемония закрытия «Рамо. Звук света – 2» в исполнении оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В постановке участвовали оркестр, хор и танцевальная труппа, а также приглашённые солисты.

Фото: пресс-служба Минкульта Пермского края

Фестиваль прошёл при поддержке Министерства культуры Пермского края и ряда партнёров, среди которых крупные компании и фонды, а также технологические и билетные сервисы.

Фото: пресс-служба Минкульта Пермского края

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