В День молодёжи в Перми разыграют путешествие по Пермскому краю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

27 июня Пермь станет главной площадкой празднования Дня молодёжи в регионе. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу с концертами, мастер-классами, интерактивными площадками и розыгрышем призов, главным из которых станет путешествие по Пермскому краю.

Праздник пройдет под девизом «Мечта. Гордость. Единство». Его открытие состоится в 14:35 на городской эспланаде с парада выпускников и представителей молодежных организаций. В шествии примут участие около 500 человек — школьники, выпускники колледжей и техникумов, а также активисты общественных движений.

После церемонии открытия состоится награждение лучших представителей молодежной политики, выпускников, получивших высокие результаты на экзаменах, победителя конкурса «Лидер Пермского края», а также вручение первых паспортов юным жителям региона.

С 14:35 до 19:00 на эспланаде будут работать тематические площадки. Их разделят на четыре направления: «Мечта России», «Единство России», «Гордость России» и «Молодость России». Гости смогут попробовать себя в различных мастер-классах, познакомиться с народными ремеслами, робототехникой и программированием, пройти профориентацию с использованием технологий виртуальной реальности, а также написать открытки участникам специальной военной операции.

Одной из самых необычных площадок станет гастрономическое колесо «Вкусы народов». Его участники смогут получить национальные сладости разных народов России.

Еще одним символом праздника станет большая белая фигура коня. Молодые художники распишут арт-объект в стиле, отражающем культурные традиции Прикамья, а присоединиться к созданию рисунка смогут все желающие.

Для посетителей подготовили специальный «паспорт молодости». Выполняя задания на интерактивных площадках и собирая отметки, участники смогут обменять их на памятные подарки, а также принять участие в розыгрыше путешествия по Пермскому краю и других призов.

Во второй половине дня праздничную программу продолжат акция «Плюс один», во время которой пять семей узнают пол будущего ребенка, выступления участников «Студенческой весны», хора «Первых» и группы «Протон». В 19:00 начнется большое караоке-шоу «Моя молодость», которое откроет фестивальную программу «Города встреч». На сцену выйдут инструментальный ансамбль «ИнСтудио», группа «ТуМэн», творческие коллективы Перми, а специальным гостем станет актриса, блогер и певица Анна Немченко.

Праздничные мероприятия состоятся не только на эспланаде. Концерты, экскурсии, квартирники и другие события пройдут на городской набережной, в библиотеках, парках, молодежных пространствах и районах Перми. Кроме того, День молодёжи отметят во всех 43 муниципалитетах Пермского края.

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