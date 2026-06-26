В Перми обновляют школы №136 и №18

Фото: пресс-служба городской Думы

В Пермь продолжается масштабное обновление образовательных учреждений. В следующем учебном году серьёзные изменения ждут школы №136 и №18 в Индустриальном районе. Ход работ на местах проверили представители власти.

С рабочим визитом объекты посетили председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутат Законодательного собрания региона Павел Черепанов и депутат городской Думы Антон Мелюхин. Они оценили, как идёт капитальный ремонт в школах района.

Одним из ключевых объектов стала школа №136 — важный центр юнармейского движения. Здесь впервые с 1971 года проводится крупный ремонт. Работы идут в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке губернатора Дмитрия Махонина. В здании обновляют фасад и крышу, меняют полы, приводят в порядок коридоры, рекреации и спортзал. Также создаются новые пространства: юнармейский класс, тематическое фойе и зона для построений.

Фото: пресс-служба городской Думы

По словам Павла Черепанова, благодаря проекту комплексного развития территорий за счёт инвестора уже подготовлена документация для строительства второго корпуса школы на 1050 мест. Новый корпус планируют возвести рядом с действующим зданием.

Директор школы №136 Александр Удников отметил, что сейчас здесь учатся 1780 детей. Ученики приезжают не только из Индустриального района, но и из других частей города, а также из близлежащих территорий, включая Краснокамск.

Параллельно капитальный ремонт идёт и в школе №18 на улице Нефтяников. Здание было построено в 1952 году, когда район активно застраивался и развивалась промышленность, в том числе нефтепереработка. Сегодня здесь учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, и это первый капитальный ремонт за всё время существования школы.

Фото: пресс-служба городской Думы

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в здании усиливают конструкции, заменяют окна и двери, полностью обновляют инженерные системы — отопление, водоснабжение, электрику и вентиляцию. При этом сохраняется исторический внешний облик здания, включая барельефы. Со стороны главного входа также появится архитектурная подсветка.

Дмитрий Малютин подчеркнул, что обновление социальной инфраструктуры, особенно школ, остаётся одним из главных приоритетов городских властей. В 2026 году в городе в общей сложности ремонтируют 19 образовательных учреждений. По его словам, работы идут по плану, а контроль за ними ведётся постоянно при поддержке краевого и федерального уровней.

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