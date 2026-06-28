В Перми пропал 32-летний Андрей Степанов

Фото: Регион59 - поиск пропавших людей"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Регион59 - поиск пропавших людей" опубликовали ориентировку на 32-летнего Андрея Степанова. При каких именно обстоятельствах пропал пермяк, не сообщается, говорится только, что его местонахождение не известно с 14 июня.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60, 8-991-809-77-99 - волонтёры.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru