Психолог объяснила, зачем «ставить диагнозы» героям книг Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях снова набирает популярность тренд — пользователи «диагностируют» персонажей книг и фильмов, приписывая им депрессию, тревожные расстройства и другие состояния. Психолог из Челябинска Яна Матвиенко считает, что в этом есть польза, но и важные ограничения. Об этом пишет издание "Хорошие новости".

По её словам, такие разборы помогают по-новому увидеть героев: их поведение перестаёт казаться просто «странным» или «плохим». Но важно помнить — литературные персонажи не пациенты, а художественные образы, и сводить их к диагнозам значит упрощать смысл произведений.

Матвиенко отмечает, что авторы часто интуитивно показывают психологические состояния через образы и сюжет, но литература остаётся искусством, а не медицинской картой.

Отдельно психолог говорит о библиотерапии — методе, при котором книги используют в психотерапии для поддержки человека. Его применяют с начала XX века, и сегодня он остаётся частью работы психологов. Суть не в «диагнозах героев», а в том, чтобы через чтение лучше понять себя и обсудить свои реакции с специалистом.

Также чтение в целом снижает стресс: по исследованиям, даже несколько минут с книгой могут заметно успокоить нервную систему и снизить уровень тревожности.

Психолог подчёркивает, что книги полезнее как способ отдыха и саморефлексии, чем как инструмент «разбора диагнозов». Они помогают лучше понимать себя и других, если не сводить персонажей к ярлыкам.