В новом сквере Перми на улице Восстания вырубят старые и аварийные деревья

Фото: Управление по экологии и природопользованию администрации Перми

Городское управление по экологии и природопользованию сообщило о начале работ по созданию нового сквера га ул. Восстания, 12. В конце сентября жители Мотовилихинского района Перми получат полноценную зону отдыха.

Перед началом реализации проекта специалисты управления провели комиссионное обследования зеленых насаждений. Они выявили старовозрастные и аварийные экземпляры деревьев с характерным сухостоем, а также структурными повреждениями коры. В таком состоянии возможно падение стволов или ветвей, есть большая вероятность угрозы жизни и здоровью горожан, а также государственному и частному имуществу.

В целях сохранения эстетической привлекательности нового общественного пространства принято власти города приняли решение заменить эти деревья в соответствии с Правилами благоустройства. В будущем сквере проведут компенсационное озеленение по завершении основных строительных работ.

В пределах сквера на ул. Восстания высадят 73 экземпляра древесных пород, включая ели, березы, ивы, клены, рябины и яблони. Дополнительно предусмотрена высадка 2 799 кустарников – кизильник, рябинник и спирея.

Завершающим этапом в оформлении пространства станут многолетние и однолетние цветочные культуры. Они обеспечат непрерывный декоративный эффект в течение всего теплого сезона.

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