В Перми на улице Цимлянской стартовало строительство спортзала школы №79

Фото: Администрация города Перми

В Перми на ул. Цимлянской, 4 приступили к строительству спортивного зала школы №79. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Доступное и качественное образование». Подрядчик уже выполнил работы по установке временного ограждения строительной площадки, расчистке площадки, устройству временных дорог, котлована и погружению свай.

Здание спортивного зала будет двухэтажным. Его оснастят лифтом и доступом для маломобильных групп граждан. Спортзал будет находиться рядом с корпусом школы. Здания соединят теплым переходом.

«Улучшение образовательной инфраструктуры – одно из ключевых направлений нашей социальной политики. Эти усилия очень важны, они являются вложением в будущее города, мотивируют наших ребят на достижения в учебе, творчестве и спорте», – отметил в своем канале MAX глава Перми Эдуард Соснин.

Общая площадь здания составит более 1,2 тыс. кв. метров. На первом этаже разместится зал 30х18 метров, раздевалки, душевые, санузлы, тренерские комнаты, помещение для хранения спортивного инвентарная и помещение охраны. Проект второго этажа включил тренировочный зал 12х12 метров, методический кабинет, помещение для хранения инвентаря и переход в основное здание школы.

Строительные работы планируется завершить в 2027 году.

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