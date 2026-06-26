Пермяков и гостей города ждут на празднование Дня молодежи

Фото: Муниципальное автономное учреждение молодежной политики города Перми Молодежный центр «Дом Молодежи»

Пермь встретит День молодежи масштабными праздничными мероприятиями. События охватят все районы города, включая набережную, парки и молодежные пространства.

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми сообщил о готовности по проведению Дня молодежи (12+) нескольких тематических площадок. Праздничные события уже стартуют 26 июня в 18:00 на площадке «Молодость» в Доме молодежи и на прилегающей территории.

Гостей ждут чемпионат по настольным играм, DJ-сет и мэппинг-шоу от школы креативных индустрий. Завершит вечер с 20:00 до 22:00 молодежный музыкальный квартирник.

Основные события Дня молодежи развернутся 27 июня. На площадке «Единство» в Доме молодежи посетители отправятся в путешествие по миру традиций и культур народов России, посвященное Году единства народов России. Попробовать национальные блюда и научиться готовить с 11:00 до 14:00 предоставят возможность на кулинарном мастер-классе «Путешествие вкусов».

Начиная с 11:00 до 13:00 всех желающих приглашают на мастер-класс «Набойка на салфетке» по создание уникальных вещей своими руками. Также можно будет приобщиться к национальным обрядам во время театрализованных церемоний народных свадеб по русскому и коми-пермяцкому обычаям.

На набережной Камы с 11:00 до 12:00 гости праздника почувствуют дух единства во время молодежного музыкального флешмоба «Нас много – мы едины!», с 13:00 до 15:30 – распишут кокошник под руководством мастера.

На сцене площадки Дома молодежи с 12:00 до 14:30 запланирована концертная программа с выступлениями танцевальных и детских коллективов и яркое шоу дефиле косплееров.

Официальный старт Дня молодежи дадут в 14:35 с церемонии вручения паспортов 14-летним пермякам и награждения активных резидентов Дома молодежи. С 16:00 до 17:00 пройдет выступление кавер-группы Sing Sing. В течение дня состоятся мастер-классы по цифровой анимации и 3D-моделированию, катанию на роликах, дворовым и настольным играм для всей семьи, мастер-классы по лепке, рисованию, созданию поделок из природных материалов.

Площадка «Гордость» в Доме молодежи погрузит в атмосферу патриотизма и уважения к истории. Здесь с 11:00 до 14:00 жителей и гостей Перми ждут увлекательные и познавательные активности, включая кинологическую площадку, где можно будет увидеть работу четвероногих друзей. В число разнообразных событий войдут: квест «Семья народов» – путешествие с друзьями по традициям народов России, выставка оружия, акция «Браслет выживания», мастер-класс по метанию ножей под руководством опытных инструкторов, шахматный турнир и силовое сочетание стритлифтинг.

В городских парках пройдут концертные программы. В парке им. Чехова с 14:00 состоится развлекательная программа. Праздник продолжат парки «Балатово» и «Счастье есть» в 16:00. Подробнее о программе можно узнать здесь.

В рамках летнего проекта «Музыкальный квартал» (0+) на ул. Пермской между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской пройдет программа «Есть контакт», посвященная празднованию Дня молодежи. Пешеходная часть улицы с 15:00 до 21:00 объединит молодых пермских джазовых, электронных, народных и классических музыкантов.

В рамках «Музыкального квартала» с 15:00 до 21:00 начнет работу праздничная универсальная ярмарка. Горожане смогут приобрести уникальные изделия ручной работы: сувениры из гипса и эпоксидной смолы, вязаные игрушки, сумочки и аксессуары, текстиль, кружева, изделия из натуральных камней, дерева, металла, авторскую бижутерию и многое другое.

В этот же день на улице Пермской проведут мастер-классы по созданию украшений для волос, изготовлению плетеных браслетов и росписи на ватной игрушке, игре в настольные игры. Также пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру Перми в 15:30, 17:00, 18:30.

Фестиваль «Выходные на набережной. Закамск место силы» (0+) 27 июня также приурочат ко Дню молодежи. На площадке у Дворца культуры им. Кирова с 16:00 до 19:00 состоится праздничная программа с участием молодых музыкантов из Перми.

Ознакомиться подробнее с расписанием «Музыкального квартала» и фестиваля «Выходные на набережной. Закамск – место силы» можно по ссылке. Узнать актуальную информацию по всем событиям Дня молодежи можно в группе по ссылке.

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