Жительницу Соликамска будут судить по делу о незаконном получении соцвыплат Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении государственной социальной помощи.

Как установили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, в 2025 году женщина подала заявление на получение единовременной выплаты для развития предпринимательской деятельности. Такая мера поддержки предусмотрена для малоимущих граждан и может составлять до 350 тысяч рублей.

По версии следствия, чтобы получить право на выплату, заявительница предоставила недостоверные сведения о своих доходах. В результате ее среднедушевой доход оказался ниже установленного уровня, что позволило ей претендовать на государственную помощь.

После рассмотрения документов ей было одобрено предоставление социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей. Полученные средства, как считают следователи, женщина использовала не для развития бизнеса, а на личные нужды.

Ущерб, причиненный Министерству труда и социального развития Пермского края, оценен как крупный.

На время следствия обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, на принадлежащее ей имущество был наложен арест.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд, где будет принято решение по существу предъявленного обвинения.

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