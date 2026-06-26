В центре Перми 28 июня временно изменят движение общественного транспорта

Схема движения: Администрация города Перми

В Перми 28 июня состоится первенство России по триатлону. Городской департамент транспорта сообщил о временном перекрытии движения всех видов транспорта на время проведения соревнований.

Ограничения введут с 06:00 до 14:00 на участках:

- ул. Монастырская между ул. Осинской и площадью Трех столетий;

- Комсомольский пр. от ул. Петропавловской до ул. Монастырской;

- улицы Советская и Петропавловская между Тополевым пер. и ул. Газеты «Звезда»;

- улицы Куйбышева, Газеты «Звезда», Сибирская и Максима Горького от ул. Советской до ул. Монастырской;

- ул. Советская между ул. Сибирской и «Заводом Шпагина».

В связи с временным перекрытием движения с 06:00 до 14:30 изменится путь следования нескольких автобусных маршрутов, включая №3, №51, №71 и №85.

Маршруты №3 и №71 проследуют до остановки «Театр юного зрителя» с разворотом по улицам Сибирской, Екатерининской и Газеты «Звезда». Для маршрута №51 временной конечной остановкой назначат «ПНИПУ». Автобусный маршрут №85 обслуживаться не будет.

Актуальное расписание, маршруты следования, движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Иформация об актуальных изменениях размещается в аккаунтах «Пермский транспорт» в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram и MAX.

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