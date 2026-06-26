Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 июня 2026 9:07

Октябрьский округ Прикамья продлил выплаты за привлечение контрактников на СВО

Решение приняли депутаты окружной думы
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дума Октябрьского муниципального округа продлила единовременные выплаты за содействие в заключении контрактов на прохождение военной службы в зоне СВО. Срок ранее принятого решения истекает 30 июня.

Новое принятое решение позволит производить выплаты до конца 2026 года. Ее размер составляет 100 тыс. руб. за привлечение жителя Пермского края, 300 тыс. руб. – другого региона.

Портал «На местах» пояснил, что выплаты производятся из средств резервного фонда администрации округа. Решение вступит в силу со дня опубликования не ранее 1 июля.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru