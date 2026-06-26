Октябрьский округ Прикамья продлил выплаты за привлечение контрактников на СВО

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дума Октябрьского муниципального округа продлила единовременные выплаты за содействие в заключении контрактов на прохождение военной службы в зоне СВО. Срок ранее принятого решения истекает 30 июня.

Новое принятое решение позволит производить выплаты до конца 2026 года. Ее размер составляет 100 тыс. руб. за привлечение жителя Пермского края, 300 тыс. руб. – другого региона.

Портал «На местах» пояснил, что выплаты производятся из средств резервного фонда администрации округа. Решение вступит в силу со дня опубликования не ранее 1 июля.

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