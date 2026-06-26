Минсвязи Прикамья предупредило пермяков о подделке сайтов маркетплейсов

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минсвязи сообщил о резком росте количества поддельных сайтов известных интернет-магазинов. Новая схема обмана от имени «службы доставки» предлагает подтвердить заказ, оплатить дополнительную услугу или сообщить код из смс-сообщения.

Мошенники пользуются доверчивостью потенциальных покупателей, которые чаще всего на разных сайтах используют одни и те же пароли. Подобрав пароль на одном ресурсе, они будут использовать его на других. Это позволит злоумышленникам получить доступ к разным сервисам, включая личный кабинет портала «Госуслуги».

При обращении к покупателю мошенники часто используют обезличенные обращения в сообщениях – «Дорогой пользователь», «Уважаемый клиент» или полное отсутствие обращения по имени. Они предлагают принять участие в фиктивных розыгрышах, акциях и бонусных программах от имени известных торговых площадок. В мессенджерах также приходят уведомления о неожиданном выигрыше призов.

Краевое ведомство рекомендует не переходить по непроверенным ссылкам, даже от родных. Их аккаунты в социальных сетях могли взломать. Прежде чем сделать покупку надо убедиться, что это настоящий сайт и у него есть полный функционал. Для оплаты интернет-покупок лучше использовать отдельную карту с небольшой суммой денег.

Злоумышленники рассчитывают на спешку пользователя, его привычку совершать покупки онлайн и автоматически реагировать на сообщения о заказах или доставке. Крупные маркетплейсы, банки и государственные сервисы никогда не запрашивают у пользователей конфиденциальные данные через мессенджеры или телефонные звонки.

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