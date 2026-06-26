В Прикамье полиция устроила ночную погоню со стрельбой из табельного оружия

Кадр из видео ГУ МВД России по Пермскому краю

На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в одну из ночей раздались хлопки выстрелов. Во время патрулирования наряд ДПС отдела МВД России «Карагайский» обратил внимание на подозрительный автомобиль. Водитель проигнорировал требования полиции остановиться.

При виде полицейских водитель ВАЗ-2112 резко ускорил движение и попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование автомобиля с включенными световыми и звуковыми сигналами. Во время погони нарушитель продолжил безрассудно нарушать правила дорожного движения – выезжал на встречную полосу и игнорировал запрещающий сигнал светофора.

Действия водителя создали реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Полицейские приняли решение открыть огонь из табельного оружия. Первые выстрелы они произвели в воздух, затем по колесам автомобиля.

Задержанным нарушителем оказался 24-летний житель Карагая без прав на управления автомобилем. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отделе полиции на нарушителя составили 10 административных материалов.

«В результате применения оружия никто не пострадал», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

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