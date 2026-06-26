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НовостиПроисшествия26 июня 2026 6:39

В Прикамье полиция устроила ночную погоню со стрельбой из табельного оружия

Наряд ДПС из Карагая обратил внимание на подозрительный автомобиль
Павел ШАТРОВ
Кадр из видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Кадр из видео ГУ МВД России по Пермскому краю

На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в одну из ночей раздались хлопки выстрелов. Во время патрулирования наряд ДПС отдела МВД России «Карагайский» обратил внимание на подозрительный автомобиль. Водитель проигнорировал требования полиции остановиться.

При виде полицейских водитель ВАЗ-2112 резко ускорил движение и попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование автомобиля с включенными световыми и звуковыми сигналами. Во время погони нарушитель продолжил безрассудно нарушать правила дорожного движения – выезжал на встречную полосу и игнорировал запрещающий сигнал светофора.

Действия водителя создали реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Полицейские приняли решение открыть огонь из табельного оружия. Первые выстрелы они произвели в воздух, затем по колесам автомобиля.

Задержанным нарушителем оказался 24-летний житель Карагая без прав на управления автомобилем. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отделе полиции на нарушителя составили 10 административных материалов.

«В результате применения оружия никто не пострадал», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

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