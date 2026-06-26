Житель Прикамья отсудил у работодателя 1,5 млн рублей за травму в ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Прикамье суд обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда своему сотруднику. Мужчина пострадал в ДТП возвращаясь с работы.

Сотрудник предприятия находился в служебном автомобиле УАЗ в качестве пассажира. Водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с грузовиком. В результате ДТП пассажир получил тяжелые травмы. После длительного лечения и реабилитации медкомиссия установила ему инвалидность.

Пострадавший в ДТП обратился в суд с иском к работодателю. Мужчина посчитал, что юридическое лицо обязано компенсировать ему моральный вред, полученный во время и после аварии. В ходе рассмотрения гражданского дела в качестве соответчика также привлекли владельца грузового автомобиля.

Решением суда обоих ответчиков обязали солидарно выплатить пострадавшему 1,5 млн руб. за пережитые им нравственные и физические страдания. Мужчина воспользовался правом предъявить исполнительный лист только одному из должников. Для погашения задолженности он выбрал своего работодателя.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Суксунскому и Ординскому району. В качестве предупредительной меры пристав наложил арест на банковские счета юридического лица.

«Наложенного ограничения оказалось достаточно, чтобы пострадавший в аварии гражданин получил всю сумму присужденных ему денежных средств», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

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