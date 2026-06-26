Эксперты выяснили что смотрит, слушает и читает молодежь Пермского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ко Дню молодёжи 27 июня аналитики входящего в группу компаний МТС холдинга ON Медиа изучили предпочтения пользователей из Пермского края в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование охватило период с 1 января по 15 июня 2026 года. Оно показало, какие фильмы, треки и книги стали главными спутниками молодых жителей Прикамья.

Аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» составили список наиболее популярных фильмов и сериалов среди изучаемой категории пользователей. Возглавил рейтинг детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым.

На втором месте расположилась первая экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским под названием «Резервация». Замкнул тройку лидеров остросюжетный детектив «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым.

В топ-5 также вошли: криминальная экшн-драма «Приговор» со звездой «Хрустального» Антоном Васильевым и сериал «Бар "Один звонок"» режиссера Сергея Филатова с Данилой Козловским в главной роли.

Музыкальные вкусы молодых пермяков тяготеют к поп-музыке, танцевальным ритмам и электронике. Самыми прослушиваемыми треками на стриминге «КИОН Музыка» стали: энергичный поп-панк-гимн «Сегодня не пойду» от группы Папин Олимпос, легкий танцевальный сингл CUPSIZE «воздух», а также романтичная история «Официантка» все тех же Папиного Олимпа.

Книжные предпочтения молодежи Прикамья оказались под властью фэнтези, любовных романов и фантастики. При этом весь топ замкнула на себе американская писательница Ребека Яррос с циклом «Эмпирей».

Чаще всего с начала года на книжном сервисе «КИОН Строки» читали «Железное пламя» – продолжение нашумевшей саги о наезднице драконов Вайолет Сорренгейл. На втором месте в списке предпочтений находится первая книга серии «Четвертое крыло». Она знакомит с миром, где хрупкая девушка вопреки всему становится частью элитного отряда всадников. Замыкает тройку «Ониксовый шторм», где главной героине предстоит столкнуться с новыми опасностями, политическими интригами и штормом собственных эмоций.

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