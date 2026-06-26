В Перми президентское кадетское училище провело выпуск 73 учеников

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

В Пермском президентском кадетском училище им. Кузьмина завершили обучение 73 выпускника. Восьми кадетам вручили медали «За особые успехи в учении» – семь золотых и одну серебряную. Нагрудный знак «За отличие в учебе» I степени получили восемь выпускников, II степени – 16.

С окончанием учебы выпускников поздравили почетные гости, родители, педагоги и офицеры-воспитатели. На торжественном выпускном заместитель министра краевого Минтербеза Андрей Приходько поздравил ребят с окончанием обучения. Он отметил серьезную подготовку кадетов и их физическую крепость.

«Главное – вы стали частью большого кадетского братства, где ценят честь, дружбу и любовь к Родине», – подчеркнул в обращении представитель краевого ведомства.

В этом году Пермское кадетское училище отметило 30-летний юбилей. Из его стен вышли сотни выпускников, включая 101 медалиста. Большая кадетов связала свою жизнь со службой Отечеству в рядах Вооруженных Сил страны.

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