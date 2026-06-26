Пермская галерея вошла в число лучших музеев проекта «Окно в Россию»

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермская художественная галерея вошла в топ музеев «Окно в России». Ее включили в два рейтинговых списка – «Семь лучших художественных музеев вне Москвы и Петербурга» и «10 новых музеев России, которые стоит посетить».

В галерее это считают большим признанием и итогом большой проделанной работы по сохранению коллекции и созданию нового музейного пространства. Проект «Окно в Россию» помогает открывать страну заново через историю, традиции и искусство.

Проект включил филиалы Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре, Музей ЗИЛАРТ, Музей военно-морской славы в Кронштадте, «Новый Херсонес» в Севастополе, Музей современного искусства ПЕРММ и другие.

При выборе музеев проект «Окно в Россию» отметил, что для Пермской галереи в марте 2026 года специально построили новое здание. Помимо изобразительного искусства в ней представлено большое собрание прикладного искусства из Азии и античной керамики, хранится уникальная коллекция северной деревянной скульптуры. Музейные фонды включают 53 тыс. экспонатов.

Новое здание Пермской художественной галереи стало частью большого культурного пространства на месте бывшего мотовозоремонтного завода в исторической части города.

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