На двух региональных трассах Прикамья строят дополнительные полосы движения

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Пермском крае на региональных трассах двух муниципальных округов строят дополнительные полосы для движения транспорта. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Трассы входят в опорную сеть автодорог региона.

В Горнозаводском округе дополнительные полосы появились на двух участках трассы «Горнозаводск – граница Свердловской области. На участке между 3-4 км строительство уже завершено, продолжается установка знаков и нанесение разметки. На участке с 6 по 7 км дорожные строители расчистили полосу отвода дороги, ведут устройство насыпи для обустройства временного проезда и земляного полотна.

Оба участка включают затяжной подъем. Дополнительные переходно-скоростные полосы обеспечат безопасное движение в гору, не создавая заторы на основной проезжей части.

«Грузовой транспорт получит возможность перестраиваться в крайний правый ряд, легковые автомобили по основному ходу смогут обогнять транзитный транспорт. Ширина дополнительной полосы на подъеме составит 3,5 метра», – пояснили в краевом Минтрансе.

В Краснокамском округе дополнительные полосы строят на 27-29 км трассы «Пермь – Ильинский». Подрядчик уже расчистил территорию, обустроил временную дорогу и основание проезжей части из щебеночно-песчаной смеси. Участок дороги находится в километре от поворота на деревню Хохловку.

Всего на 2026 год в Прикамье намечено строительство и приведение в порядок более 90 км дорог и улиц, 30 мостах и путепроводах.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru