В Прикамье на фестиваль «Наше лето» приедет «Чиж и Co»

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

В окрестностях Чермоза 17-19 июля состоится музыкальный фестиваль «Наше лето». Он объединит легенд и ярких представителей современной сцены России.

Три дня музыки, драйва и отдыха на природе пройдут под открытым небом. Днем гостей ждут спортивные игры и мастер-классы, ночью – жаркие дискотеки.

«На поле будут работать фуд-корт и ремесленная ярмарка, а для самых активных организуют настоящий рыцарский турнир. При желании можно полетать на воздушном шаре или паратрайке», – рассказали «КП-Пермь» в краевом Туристском информационном центре.

Хедлайнерми фестиваля станут: «Чиж и Co», «Мираж», «Мураками», Петр Погодаев, Sellout, «Черный вторник». Организаторы обещают участие еще несколько громких имен, которые станут известны в ближайшее время.

Стоимость билета на событие – 4 400 руб. (дети до 12 лет в сопровождении взрослых – бесплатно). Трансфер из Перми в одну сторону – 900 руб. Парковка и автокемпинг – бесплатно. Есть возможность поставить палатку прямо у машины.

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