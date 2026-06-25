В военном госпитале Перми участнику СВО вручили паспорт гражданина России

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В пермском военном госпитале 27-летнему уроженцу одного из дружественных государств вручили российский паспорт. Подтверждающий гражданство главный документ вручили сотрудники краевого Управления по вопросам миграции ГУ МВД России.

Мужчина родился и вырос в Казахстане, получил образование и профессию. Некоторое время он работал на местном комбинате, которое постепенно начало распадаться. Перспектив для дальнейшей жизни у жителя соседней страны не осталось. В 2025 году молодой человек приехал в Россию и заключил контракт с Минобороны РФ.

Доброволец прошел жесткий отбор в разведывательно десантную роту. На передовой СВО командир отделения выполнял самые сложные и опасные задания. В марте 2026 года при выполнении боевой задачи военнослужащий получил тяжелое ранение. Бойца оперативно эвакуировали и доставили на лечение в военный госпиталь Перми.

Участник СВО принял решение стать гражданином России. Процедуру принятия в гражданство он прошел в упрощенном порядке благодаря соответствующему указу президента РФ. В кратчайшие сроки после оформления всех необходимых документов мужчине вручили паспорт.

«Вся моя жизнь теперь здесь, в России. Здесь родная сестра, мой лучший друг, который всегда был для меня опорой, и моя любимая девушка», – поделился в разговоре с пресс-службой краевого главка МВД новый гражданин России.

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