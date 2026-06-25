В Перми простились с Заслуженным учителем России Софьей Сулеймановой

Фото: Факультет ПиСПО | ПГГПУ

Факультет правового и социально-педагогического образования ПГГПУ сообщил об уходе из жизни Заслуженного учителя России Сулеймановой Софьи Сергеевны. Факультет, весь университет и педагогическое сообщество Пермского края понесли невосполнимую утрату.

Софья Сулейманова – легендарный преподаватель кафедры социальной педагогики, кандидат педагогических наук была человеком с огромным, любящим сердцем, душой факультета. Для многих поколений студентов она стала главным ориентиром в профессии и жизни.

Ее вклад в образование Прикамья невозможно переоценить. Долгие годы Софья Сергеевна фактически возглавляла пионерское движение региона во Дворце пионеров, руководила знаменитым штабом пионерского актива «Искатель» и бессменно возглавляла Лабораторию дополнительного образования детей ПГГПУ.

В 2008 году заслуги Софья Сулейманова признали почетным званием «Женщина Перми» в номинации «Наставница». Она всегда была практикующим гуманистом и верила, что педагогика способна исцелять и менять судьбы.

Студенты факультета навсегда запомнят ее как бессменного руководителя легендарного педагогического отряда «Педагоги за штурвалом». Вместе со своими активистами Софья Сергеевна шла туда, где помощь была нужнее всего. Она долгие годы работала со студентами в воспитательной колонии для несовершеннолетних правонарушителей.

Софья Сергеевна не просто учила будущих социальных педагогов теории, она вела их за собой, показывая пример безграничного милосердия, стойкости и веры в каждого оступившегося подростка.

«Для нас, ее коллег и студентов, Софья Сергеевна всегда останется примером подлинной интеллигентности, профессионального мужества и душевной щедрости. Она учила нас «держать штурвал» в любых жизненных штормах. Гордимся, что учились у вас», – говорится в некрологе.

Коллектив преподавателей и студентов факультет аправового и социально-педагогического образования ПГГПУ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Софьи Сергеевны. Прощание состоялось 25 июня в Перми.

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