В Прикамье забыли предупредить пчеловодов об обработке полей пестицидами

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Управление Россельхознадзора по Пермскому краю после проведения мониторинга безопасности выявило нарушения в обращении с пестицидами и агрохимикатами. Одна из организаций в мае этого года без уведомления населения применила препараты для уничтожения борщевика Сосновского.

Организация провела обработку пестицидом сорной растительности на двух земельных участках сельхозназначения в Пермском округе. Участки на праве собственности принадлежат жительнице Прикамья.

Надзорное ведомство установило, что организация по накладным документам приобрела пестициды «Тотал 480», «В», «Анкор-85Р». В договоре на оказание услуг используемые препараты для уничтожения борщевика не указаны. Также отсутствуют сведения о наименовании запланированных к применению пестицидов, дате и кадастровом номере земельного участка, способе и дозировке применения пестицида.

Местные жители не были проинформированы о рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях, о применяемых пестицидах и классе опасности. Организация также нарушила срок уведомления, составляющий не менее чем за 5 дней до начала обработки.

«Юридическое лицо при применении пестицидов нарушило требования законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, федеральный закон о пчеловодстве», – вынес вердикт Россельхознадзор.

Территориальное управление 24 июня в адрес нарушителя объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по устранению выявленных признаков нарушений.

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