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НовостиОбщество25 июня 2026 13:47

Парашютисты-пожарные Прикамья выехали в Томскую область для ликвидации пожаров

В группу вошли 15 сотрудников краевого учреждения «Гослезхоз»
Павел ШАТРОВ
Фото: ГБУ ПК «Гослесхоз»

Фото: ГБУ ПК «Гослесхоз»

В Томскую область для ликвидации лесных пожаров выехала группа из 15 парашютистов-десантников пожарной службы ГБУ Пермского края «Гослесхоз». В лесах сибирского региона с 13 июня ввели режим ЧС регионального характера.

По данным Рослесхоза, на территории Томской области проводятся работы по ликвидации более 50 лесных пожаров. Их общая площадь превысила 40 тыс. гектаров.

Пермяки имеют значительный опыт работы по ликвидации крупных лесных пожаров. В прошлом году сотрудники лесопожарной службы региона оказали помощь Республике Бурятия.

«Межрегиональное взаимодействие позволяет оперативно направлять дополнительные силы в регионы, где складывается наиболее сложная лесопожарная обстановка. Эти меры эффективнее защищают леса от огня», – дополнили в краевом учреждении.

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