В Перми оборонный завод объявил набор сотрудников для защиты от БПЛА

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

«Мотовилихинские заводы» совместно с Минобороны РФ проводят отбор кандидатов в мобилизационный резерв для охраны предприятия от атак БПЛА. Прошедшие отбор заключат контракт с военным ведомством на срок от 3 до 5 лет. Для них гарантировано выполнение задач на территории Прикамья и не предусматривается направление в зону СВО.

При призыве на специальные сборы обучение составит 14 суток в одной из воинских частей на территории Пермского края. После обучения резервистов направят в Пермь. Они войдут в состав мобилизационной огневой группы для прикрытия «Мотовилихинского завода» от атак беспилотников.

Общая продолжительность сборов в течение года не превысит шесть месяцев. В период прохождения сборов за работником сохраняется рабочее место и выплачивается средняя заработная плата.

Денежное довольствие резервистов зависит от занимаемой должностью и воинских званий: для рядовых – 20-30 тыс. руб.; сержантов – 27-35 тыс. руб.; офицеров – 43-56 ты. руб.

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