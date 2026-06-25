Житель Прикамья задержал вылет рейса в Москву из-за дебоша на трапе самолета

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту «Большое Савино» сотрудники транспортной полиции составили сразу три административных протокола в отношении 40-летнего жителя Краснокамска. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения общественного порядка.

На этот раз великовозрастный хулиган устроил дебош на трапе самолета перед взлетом по маршруту «Пермь – Москва». Бортпроводники отказали мужчине в перелете по причине его алкогольного опьянения. Когда находившемуся подшофе пассажиру попытались объяснить причину отказа в перелете, он начал вести себя агрессивно и выражаться грубой нецензурной бранью.

К месту инцидента прибыл вызванный наряд транспортной полиции. При виде полицейских мужчина угомонился и согласился добровольно проследовать в служебное помещение ОВД. В дежурной части дебошир пояснил, что переборщил перед вылетом с количеством выпитого алкоголя. В Москву он отправился на заработки.

Проведенное медосвидетельствование показало в выдыхаемом мужчиной воздухе содержание алкоголя в количестве 1,64 мг/л. Это является сильной степенью опьянения.

В отношении правонарушителя составили административные материалы за нарушение правил поведения на транспорте. Житель Краснокамска успел протрезветь лишь за время нахождения в специальном помещении для содержания задержанных лиц. Через сутки его доставили в районный суд. За совершение мелкого хулиганства дебоширу назначили наказание в виде пяти суток ареста.

Пермский линейный отдел МВД России на транспорте напоминает, что компания-перевозчик вправе отказать в перелете любому пассажиру, находящемуся в состоянии алкогольного или иного опьянения. На это даже не повлияет купленный билет.

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