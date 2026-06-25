В Пермском крае сняли действие режима «Беспилотная опасность»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство территориальной безопасности и РСЧС сообщили о снятии 25 июня в 15:40 режима «Беспилотная опасность». Режим гражданского оповещения действовал более четырех часов с 11:16.

На время действия режима все оперативные службы региона перевели в полную готовность. Жителей Прикамья призвали быть внимательными и не поддаваться панике. Для вызова экстренных служб предлагалось звонить по тел. «112».

Сигнал «Беспилотная опасность» является режимом гражданского оповещения об угрозе атаки БПЛА. При этом сигнале региональные власти вводят предупредительные меры.

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