«Свеза» в Прикамье создает среду для роста молодежи

Фото: Комбинат «Свеза»

В преддверии Дня молодежи комбинат «Свеза» в Уральском подводит итоги работы с молодыми специалистами, которые составляют 17% коллектива. Они участвуют в социальных и производственных проектах, а также вносят вклад в развитие поселка.

Комбинат «Свеза» в Уральском создает условия для профессионального роста и поддерживает участие сотрудников в общественной жизни территории. Молодые специалисты представляют предприятие на отраслевых форумах и конкурсах, получают новые компетенции и реализуют собственные проекты.

Молодежь комбината приняла участие в окружном Форуме рабочей молодежи в Нытве, где представила социальные и экологические практики предприятия. Сотрудники также участвуют в проектах «Пермский период», «МолоТ», «Завод» и во Всероссийском форуме рабочей молодежи. Такие площадки помогают обмениваться опытом, находить партнеров и развивать собственные инициативы.

Фото: Комбинат «Свеза»

Полученные знания и навыки молодые специалисты находят применение в Уральском. При их участии за последние пять лет в поселке реализовали три проекта инициативного бюджетирования: построены детские площадки у школ и хоккейный корт. Также открыт Молодежный центр, запущены программы для старшеклассников и проведены обучающие курсы по проектной деятельности совместно с Ассоциацией работающей молодежи.

Комбинат участвует и в развитии социальной инфраструктуры. В поселке Уральский отремонтированы Дворец культуры и спорта, школьные помещения и спортивные объекты, оборудован современный кинозал и площадки для досуга. В Нытвенском техникуме появилась новая специальность – «Технология деревообработки», которая расширяет возможности профессионального обучения для выпускников школ.

В компании есть примеры успешного карьерного роста. Евгения Челпанова прошла путь от сборщика фанеры до менеджера по развитию бизнес-системы и вошла в Молодежный парламент Нытвенского округа. Евгения Кустова выросла из сортировщика шпона и фанеры в мастера производственного обучения и профсоюзного лидера.

«Для нас важно, чтобы молодые сотрудники видели в компании не только место работы, но и пространство для развития и реализации инициатив. Совместные проекты, грантовая поддержка и диалог с местными сообществами помогают формировать активное и ответственное поколение. Это вклад в будущее территории», — подчеркивает директор комбината «Свеза» в Уральском Денис Мальцев.

В этом году двое сотрудников предприятия получат благодарственные письма главы Нытвенского округа за профессиональные достижения и общественную активность. Сейчас молодежная команда готовится к участию в краевом турслете работающей молодежи, который пройдет в Пермском округе.